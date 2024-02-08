Эквадорские производители бананов рассматривают Китай как альтернативу российскому рынку. В планах продавцов нарастить объем экспорта на 50 процентов - осталось лишь заключить соглашение о свободной торговле.
- Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет, - говорят представители Эквадора.
Эквадорские бананы же, вполне вероятно, для России заменят фрукты из Индии. Поставщики оттуда давно мечтают попасть на прилавки РФ, а сейчас уже разработали особую упаковку, которая позволит перевозить бананы без повреждений.
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