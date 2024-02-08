Высокопоставленный представитель Индийской продовольственной и сельскохозяйственной палаты (Indian Chamber of Food and Agriculture, ICFA) рассказал о желании индийских производителей бананов увеличить поставки продукции в Россию. На фоне ограничения экспорта из Эквадора для индийских поставщиков это было бы весьма актуально.
- Индийские производители бананов действительно давно и с большим интересом смотрят на российский рынок и хотят занять на нем свою нишу, рассказал представитель на условиях анонимности. - Ведь Индия давно и успешно поставляет в Россию сухофрукты.
Также, по его словам, производители поработали над особой упаковкой, которая позволит фруктам доехать до России неиспорченными. Так как 10 лет назад из-за условий хранения попытки поставок бананов из Индии не увенчались успехом.
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