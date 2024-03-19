Юбилейная монета, приуроченная к 50-ти летию с начала великой комсомольской стройки — БАМ (Байкало-Амурская магистраль), выпустил сегодня Центробанк. Полное название ее — "50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали". На моменте можно узнать вокзал в Тынде и поселке Улькан.

Специально для нумизматов металлическая монета выпущена в наивысшем чеканном качестве "пруф" тиражом 3 тыс. штук. Материал монеты — серебро 925-ой пробы, её масса 31,1г, а диаметр — 39 мм. Монета является законным платежным средством.

Имея длину 4 300 км, Байкало-Амурская магистраль проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, Магистраль пересекает 7 горных хребтов и 11 полноводных рек.





