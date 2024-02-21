В торжественной обстановке произошло завершение длительного этапа пробивки сквозь горную местность второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Технологическое название этой операции — cбойка. Второй Дуссе-Алиньский тоннель Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае строится в рамках модернизации БАМа.

Эту технологическую операцию осуществила тоннельная группа "Бамтоннельстрой-Мост". Готовый к эксплуатации новый тоннель на БАМе должен быть запущен примерно через год — в конце 2024 или в начале 2025 года. Об этом рассказал представитель группы Виктор Рындыч.

Более 1 тыс. человек и около 100 единиц техники работает в рамках современной программы модернизации БАМа. Первый Дуссе-Алиньский тоннель начали строить в СССР еще в 1939 году.





