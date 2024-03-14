Китайские ученые обнаружили важную связь между составом кишечной микробиоты и алопецией

Результаты исследования ученых указывают на то, что определенные виды кишечных микроорганизмов могут увеличить риск развития алопеции, в то время как другие виды микроорганизмов могут снизить этот риск.

Очаговая алопеция, характеризующаяся выпадением волос на голове и теле, считается аутоиммунным заболеванием. Несмотря на то, что причины этого заболевания до сих пор остаются неясными, результаты исследования показывают, что присутствие определенных видов кишечных микроорганизмов, таких как Ruminococcaceae UCG-003, может быть связано с увеличенным риском развития алопеции.

С другой стороны, микроорганизмы, такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium и Phascolarctobacterium, связаны со снижением риска развития алопеции. Ученые отмечают, что эти микроорганизмы производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на реакцию организма на воспаление.

Однако, несмотря на значимость этих результатов, процессы, происходящие в кишечной микробиоте, остаются сложными и требуют дальнейших исследований для более полного понимания взаимосвязей между кишечными микробами и алопецией, сообщает МИР24.