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Поезд с ВСУ атакован на станции в Изюмском районе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:33

Поезд с ВСУ атакован на станции в Изюмском районе

Вечером 25 апреля на Украине в зоне спецоперации ВКС России нанесли мощный удар по поездку с бойцами ВСУ, об этом РИА Новости стало известно от подполья.

Атака произошла в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области. Поезд только прибыл и шла выгрузка личного состава. В это время случился прилет.

"Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно. Скорых много, все оцепили", — сообщил представитель Николаевского подполья Лебедев.

О десяти пострадавших сообщают сами украинские источники. Много машин "скорых". Разрушена инфраструктура ж/д станции.

Фото: Own work/upload.wikimedia.org

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