Вечером 25 апреля на Украине в зоне спецоперации ВКС России нанесли мощный удар по поездку с бойцами ВСУ, об этом РИА Новости стало известно от подполья.
Атака произошла в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области. Поезд только прибыл и шла выгрузка личного состава. В это время случился прилет.
"Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно. Скорых много, все оцепили", — сообщил представитель Николаевского подполья Лебедев.
О десяти пострадавших сообщают сами украинские источники. Много машин "скорых". Разрушена инфраструктура ж/д станции.
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