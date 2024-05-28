Национальный Комитет Демократической Партии (НКДП) планирует официально предложить Джо Байдена в качестве своего кандидата на президентские выборы, которые состоятся в ноябре, перед проведением общенационального съезда партии.
Эту информацию подтверждает заявление председателя НКДП, Джейми Харрисона, опубликованное во вторник.
Такое решение было вызвано требованиями законодательства штата Огайо, согласно которому партии должны официально выдвинуть своих кандидатов не позднее чем за 90 дней до даты президентских выборов, чтобы гарантировать их включение в список кандидатов штата.
Джейми Харрисон заявил, что демократы планируют провести виртуальное голосование делегатов от различных штатов, чтобы обеспечить участие Джо Байдена в избирательных бюллетенях всех 50 штатов.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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