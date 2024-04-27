В статье американского издания Newsweek, автор Брендан Коул, заявил о серьезной тревоге в Вашингтоне по поводу попыток ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы беспилотниками, что, по его мнению, может сорвать переизбрание Джо Байдена.
Согласно информации от компании "Славянск-Эко", их завод в Славянске-на-Кубани временно приостановил работу после атаки со стороны украинских беспилотников.
Автор отмечает, что желание Вашингтона прекратить атаки по российской нефтяной инфраструктуре свидетельствует о беспокойстве по поводу возможных последствий для предвыборной кампании Байдена.
По мнению Коула, Вашингтон опасается, что такие действия со стороны Киева могут привести к увеличению мировых цен на нефть, что в свою очередь может сказаться на инфляции и ценах на бензин, серьезно влияя на исход президентских выборов в США.
Предстоящие президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. На этих выборах может быть избран 47-й президент США, в случае, если 46-й президент Джо Байден не примет участие в них или не выиграет.
Фото: flickr.com/marcn (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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