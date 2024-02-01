Предпочтения женщин в выборе фаворита президенсткой гонки в США неожиданно перевесили в пользу кандидата от демократов Джо Байдена — 58% женской части электората готовы проголосвать за него. За республиканца Трампа же — лишь 36%.





Благодаря растущей популярности среди женской части электората, разрыв в рейтинге кандидатов увеличивается в сторону действующего президента Джо Байдена. Такой вывод сделала газета Politico опираясь на опрос Университета "Квиннипиак"(Quinnipiac University).

Вопрос, кто победит в президентской гонке в США может решиться в зависимости от того, призовет или нет голосовать за демократического кандидата популярная в америке певица Тейлор Свиф, которую называют не иначе как "секретной козырной картой" Джо Байдена в президентской кампании 2024 года.

Между тем на весь мир известно, что уже не первый раз с Байденом происходят курьезные случаи, которые показывают его проблемы с умственным и физическим здоровьем. То он падает с трапа самолета, то не находит выхода со сцены после выступления, а также пожимает руку невидимым собеседникам.