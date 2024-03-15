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Роскачество активно проверяет биологические добавки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:43

Роскачество активно проверяет биологические добавки

Стремительный рост продажи БАДов в нашей стране зафиксирован С 2021 года. Биологически активные добавки (сокращенно — БАД) — не являются лекарствами, однако по факту позиционируются как лекарства и активно продвигаются на рынке, сообщает РИА "Новости".

Коммерческие фирмы развили продажу этих препаратов и в онлайне, вводя доверчивых потребителей в заблуждение. Онлайн маркетплейсы изобилуют такими предложениями. Статистика показывает стремительный рост рынка БАДов: в 2020 году — более 52 млрд руб., в 2022 году — уже 100 млрд руб.

Надзорное ведомство — Роскачество — стало получать много тревожных сигналов от потребителей и Росаккредитациикасательно качества БАДов. В результате инициирована масштабная проверка, мониторинг по всей стране продавцов таких препаратов.

Мониторинг призван разрушить нарушение закона, частности, содержание в препаратах запрещенных в Таможенном союзе веществ, запрещенных техническим регламентом.



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