Ученые разработали новую методику борьбы с бактериями без применения антибиотиков

Ученые из Университета Пенсильвании и Стэнфордского университета разработали инновационный подход к уничтожению патогенных бактерий, опубликованный на портале TechnologyNetWorks.
Биопленки, образующиеся на поверхностях, таких как зубы и кожа, являются сложными структурами, устойчивыми к антибиотикам и способными замедлить заживление ран и вызвать кариес. Однако, использование покрытых сахаром наночастиц золота позволило ученым визуализировать и эффективно разрушить биопленки всего за одну минуту.
Этот метод, не требующий антибиотиков, показал высокую эффективность и может избежать хирургического вмешательства, необходимого при использовании традиционных противомикробных средств.
Ученые отмечают, что отсутствие антибиотиков в методе представляет собой значительное преимущество, особенно для пациентов с аллергией на антибиотики или инфицированных устойчивыми к лекарствам штаммами бактерий. Это открытие может иметь долгосрочные последствия для лечения кариеса, раневых инфекций и других состояний, связанных с бактериальными биопленками, сообщает Planet Today.
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