Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью. Исследование, опубликованное в eLife, показало, что эти микробы могут поглощать питательные вещества из сыворотки крови, в основном из серина.

Специалисты выявили, что сальмонелла обладает белковым рецептором Tsr, который позволяет ей ощущать сыворотку и направляться к ней. Используя метод кристаллографии белка, они идентифицировали атомы белка, взаимодействующие с серином.

Это открытие может привести к разработке новых препаратов, блокирующих способность бактерий питаться кровью человека, что в конечном итоге снизит риск инфекций кровотока и поможет в борьбе с летальными исходами при воспалительных заболеваниях кишечника, сообщает Газета.Ру.