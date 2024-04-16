Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью. Исследование, опубликованное в eLife, показало, что эти микробы могут поглощать питательные вещества из сыворотки крови, в основном из серина.
Специалисты выявили, что сальмонелла обладает белковым рецептором Tsr, который позволяет ей ощущать сыворотку и направляться к ней. Используя метод кристаллографии белка, они идентифицировали атомы белка, взаимодействующие с серином.
Это открытие может привести к разработке новых препаратов, блокирующих способность бактерий питаться кровью человека, что в конечном итоге снизит риск инфекций кровотока и поможет в борьбе с летальными исходами при воспалительных заболеваниях кишечника, сообщает Газета.Ру.
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