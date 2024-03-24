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Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:05

Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций

Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.

Анализируя данные более чем 10 тысяч пациентов из Нидерландов и Финляндии, ученые выяснили, что у тех, кто был госпитализирован с тяжелыми инфекциями, наблюдалось снижение уровня анаэробных кишечных бактерий, которые выделяют бутират.

Каждое увеличение на 10% количества этих бактерий снижало риск госпитализации на 25% для голландцев и на 14% для финнов. Эти результаты остались значимыми после учета других факторов, таких как демография, образ жизни, антибиотики и сопутствующие заболевания.

Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для выяснения, могут ли препараты с содержанием бутират-продуцирующих бактерий снизить риск серьезных инфекций. Однако одной из проблем является то, что эти бактерии строго анаэробны, что затрудняет их транспортировку в кишечник. Несмотря на это, исследовательские группы работают над решением этой проблемы, сообщает Газета.Ру.

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