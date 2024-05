НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную опасность и значительный вызов" независимо от развития ситуации на Украине.



Об этом сообщил командующий объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования США генерал Кристофер Каволи.



Каволи заявил, что предполагает, что Россия будет являться долгосрочной угрозой для альянса. В перспективе НАТО сможет столкнуться с "крупной российской проблемой".



Россия намерена увеличить численность своих вооруженных сил, об этом уже объявили. Также производство вооружений было увеличено, подытожил Каволи.



По мнению американского генерала, Российская Федерация останется "угрозой" для НАТО вне зависимости от исхода украинского конфликта.



Согласно Каволи, в ближайшие годы Россия будет представлять собой "крупную силу, которой будут руководить все те же люди".



В последние годы Россия отмечает неслыханную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и описывает это как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно высказывала обеспокоенность увеличением сил союза в Европе.



В Кремле подчеркивали, что Российская Федерация не является угрозой для кого-либо, но она будет реагировать на действия, которые могут быть потенциально опасны для ее интересов.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (the image is in the public domain)