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Газета.Ру: вытекшее из АКП масло может спровоцировать выход из строя фрикционов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:32

Газета.Ру: вытекшее из АКП масло может спровоцировать выход из строя фрикционов

В случае утечки масла из автоматической коробки передач (АКП) автомобиля, главный риск заключается в выходе из строя пакета фрикционов, что может привести к серьезным техническим проблемам.

Андрей Кузин из автосервиса Fit Service объяснил, что фрикционы, являющиеся ключевыми компонентами АКП, могут повредиться из-за недостатка масла, что приведет к рывкам во время движения. Если утечка не замечена, и в коробке передач остается минимальный объем масла, это увеличивает вероятность повреждения. При первых признаках проблемы рекомендуется остановить автомобиль и вызвать эвакуатор для доставки в автосервис, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Jhcbs1019 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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