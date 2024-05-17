В случае утечки масла из автоматической коробки передач (АКП) автомобиля, главный риск заключается в выходе из строя пакета фрикционов, что может привести к серьезным техническим проблемам.

Андрей Кузин из автосервиса Fit Service объяснил, что фрикционы, являющиеся ключевыми компонентами АКП, могут повредиться из-за недостатка масла, что приведет к рывкам во время движения. Если утечка не замечена, и в коробке передач остается минимальный объем масла, это увеличивает вероятность повреждения. При первых признаках проблемы рекомендуется остановить автомобиль и вызвать эвакуатор для доставки в автосервис, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, сообщает Газета.Ру.

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