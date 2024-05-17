Заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова было опубликовано постпредством России в Telegram.



Ульянов выразил мнение, что высказывания западных делегаций в адрес России на сессии ООН в Вене были необоснованными и грубыми. Он отметил, что западные страны пытаются сделать вид, будто обострение ситуации в Украине началось в феврале 2022 года без явной причины. По мнению Ульянова, такие высказывания направлены на отвлечение общественного внимания от негативной роли Евросоюза и других западных стран в украинском кризисе.



Он также подчеркнул, что попытки западных стран оправдать свои действия бесперспективны, поскольку имеется множество неоспоримых фактов, свидетельствующих об истинных событиях.



Он упомянул о начале кризиса в Украине после антиконституционного переворота в 2014 году, который получил поддержку Запада, а также о нарушениях прав национальных меньшинств со стороны украинского правительства. Ульянов напомнил, что Киев и его партнеры нарушили минские соглашения по Донбассу, что привело к усугублению конфликта и препятствовало мирному урегулированию.



Кроме того, он упомянул о блокировке мирных договоренностей между Россией и Украиной Великобританией, США и ЕС в апреле 2022 года, что остановило подписание мирного соглашения, уже находившегося на стадии практического согласования.

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