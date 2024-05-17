Заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова было опубликовано постпредством России в Telegram.
Ульянов выразил мнение, что высказывания западных делегаций в адрес России на сессии ООН в Вене были необоснованными и грубыми. Он отметил, что западные страны пытаются сделать вид, будто обострение ситуации в Украине началось в феврале 2022 года без явной причины. По мнению Ульянова, такие высказывания направлены на отвлечение общественного внимания от негативной роли Евросоюза и других западных стран в украинском кризисе.
Он также подчеркнул, что попытки западных стран оправдать свои действия бесперспективны, поскольку имеется множество неоспоримых фактов, свидетельствующих об истинных событиях.
Он упомянул о начале кризиса в Украине после антиконституционного переворота в 2014 году, который получил поддержку Запада, а также о нарушениях прав национальных меньшинств со стороны украинского правительства. Ульянов напомнил, что Киев и его партнеры нарушили минские соглашения по Донбассу, что привело к усугублению конфликта и препятствовало мирному урегулированию.
Кроме того, он упомянул о блокировке мирных договоренностей между Россией и Украиной Великобританией, США и ЕС в апреле 2022 года, что остановило подписание мирного соглашения, уже находившегося на стадии практического согласования.
Фото: commons.wikimedia.org/Сурен (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В НАТО назвали РФ "долгосрочной опасностью"
НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную опасность и значительный вызов" независимо от развития ситуации на Украине.
WP: ВС РФ активно наступают и занимают больше территорий
ВС РФ активно наступают и заняли больше территорий, чем это сделали ВСУ во время неудачного контрнаступления в 2023 году, сообщает издание Washington Post со ссылкой на экспертов.
Синоптик Ильин: в Москве на следующей недели ожидаются весеннее тепло и дожди
Синоптик Александр Ильин прогнозирует теплую весеннюю погоду в Москве на следующей неделе с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 20 градусов.
В летнем сезоне полеты на Шри-Ланку организует только туроператор Библио-Глобус
В текущем летнем сезоне только туроператор Библио-Глобус организует полеты из Москвы на Шри-Ланку, используя рейсы "Аэрофлота", с сокращением частоты рейсов с трех до двух раз в неделю.