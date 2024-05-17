Продажи нового гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения начались в России. Этот автомобиль, собранный в Японии в 2023 году, оснащен 1,8-литровым двигателем и электромотором, обеспечивающим максимальную мощность в 140 л. с.

Стоимость Toyota C-HR составляет 5,6 млн рублей, хотя продавец готов к торгу. Сравнение с другими моделями на рынке, такими как рамный внедорожник Tank 500 и Geely Monjaro, показывает, что цена на Toyota C-HR воспринимается как завышенная, сообщает За Рулем.

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