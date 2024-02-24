Исследование микробиома обнаружило удивительные факты о взаимодействии микробов в организме

Ученые выяснили, что микробиомы людей, хотя и уникальны, подвержены обмену с окружающими, особенно с близкими. Удивительно, что состав микробиома матерей и их новорожденных детей может совпадать до 50%, а у супругов и партнеров — до 13%. Это говорит о том, что микробы мигрируют между людьми.

Это взаимодействие может иметь как положительные, так и негативные последствия. Оно может повышать иммунитет и устойчивость к заболеваниям, а также вызывать аллергические реакции или даже приводить к серьезным патологиям.

Исследование поднимает важные вопросы о влиянии микроорганизмов внутри нас и помогает находить новые способы лечения заболеваний, вызываемых ими, сообщает Planet Today.