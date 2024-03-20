Ученые из США изучили влияние почвенных бактерий на тропические растения в условиях засухи

Ученые обнаружили, что при нехватке воды растения адаптируются, что влияет на круговорот органического вещества в ризосфере. Используя передовые аналитические методы, исследователи выяснили, что химический состав почвы в основном формируется в ответ на реакцию корней растений на засуху, а не на изменения в микробном сообществе.

Они также выяснили, что микробные сообщества адаптируются к реакции корней растений на засуху, что потенциально усиливает засухоустойчивость растений. Эти результаты указывают на видоспецифичные взаимодействия между растениями и микробами, которые изменяются в условиях нехватки влаги, сообщает Газета.Ру.