Ученые: глобальное потепление способствует увеличению разнообразия активных почвенных бактерий

Публикация в Science Advances представляет значительный прорыв в нашем понимании взаимосвязи микробной активности и климатических изменений. Установлено, что повышенные температуры не только стимулируют рост микробов, но и активизируют ранее неактивные бактерии, что приводит к увеличенному выбросу углерода в атмосферу.
Наблюдения в субарктических пастбищах Исландии показали, что увеличение температуры почвы на 6 °C за последние 50 лет не ускорило рост микробов, но привело к увеличению разнообразия активных микробных таксонов. Это открытие открывает новые перспективы для прогнозирования реакций микроорганизмов на климатические изменения и их влияния на углеродный цикл Земли, сообщает Юность Сибири.
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