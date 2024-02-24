Ученые: глобальное потепление способствует увеличению разнообразия активных почвенных бактерий

Публикация в Science Advances представляет значительный прорыв в нашем понимании взаимосвязи микробной активности и климатических изменений. Установлено, что повышенные температуры не только стимулируют рост микробов, но и активизируют ранее неактивные бактерии, что приводит к увеличенному выбросу углерода в атмосферу.

Наблюдения в субарктических пастбищах Исландии показали, что увеличение температуры почвы на 6 °C за последние 50 лет не ускорило рост микробов, но привело к увеличению разнообразия активных микробных таксонов. Это открытие открывает новые перспективы для прогнозирования реакций микроорганизмов на климатические изменения и их влияния на углеродный цикл Земли, сообщает Юность Сибири.