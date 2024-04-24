Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.04.2024 : 92,5058
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.04.2024 : 98,9118
Эксперты проанализировали рекомендованную Илоном Маском операцию против боли в спине
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:06

Эксперты проанализировали рекомендованную Илоном Маском операцию против боли в спине

Илон Маск рассказал о своем опыте с операцией по замене позвоночного диска, утверждая, что это помогло ему избавиться от боли в спине. Однако эксперты указывают на отсутствие доказательств эффективности такой операции.

Отмечено, что операция замены диска требует общей анестезии и может занимать до четырех часов. После нее пациентам рекомендуется избегать физических нагрузок и вождения в течение нескольких недель.

Однако существует недостаточное количество исследований, сравнивающих эту операцию с нехирургическими методами лечения боли в спине. Единственное доступное клиническое исследование показало лишь небольшое превосходство операции над интенсивной программой физической реабилитации.

С учетом потенциальных осложнений, включая инфекции и разрыв искусственного диска, эксперты подчеркивают необходимость рассмотрения нехирургических методов лечения, таких как физическая реабилитация и когнитивно-поведенческая терапия, прежде чем принимать решение о подобной операции, сообщает Газета. Ру.

Фото: openverse.org/gm.esthermax (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)

Мир

Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ

Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ

Максимум, что можно сделать – только слегка укрепить ресурсы Киева.

Читать полностью
Парализованный мужчина в Китае смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов

Парализованный мужчина в Китае смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов

Китайский ученый в возрасте 76 лет смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов, вживленных в его мозг.

Читать полностью

Общество

Врачи Малышева и Продеус рассказали, что на природе опасны столбняк и клещи

Врачи Малышева и Продеус рассказали, что на природе опасны столбняк и клещи

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус выделили две основные опасности, связанные с загородным отдыхом на даче или на природе.

Читать полностью
Иерея Сафронова, проведшего панихиду по Навальному, отстранили на три года

Иерея Сафронова, проведшего панихиду по Навальному, отстранили на три года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил на три года священника Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по оппозиционеру Алексею Навальному.

Читать полностью

Новости