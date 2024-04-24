Илон Маск рассказал о своем опыте с операцией по замене позвоночного диска, утверждая, что это помогло ему избавиться от боли в спине. Однако эксперты указывают на отсутствие доказательств эффективности такой операции.

Отмечено, что операция замены диска требует общей анестезии и может занимать до четырех часов. После нее пациентам рекомендуется избегать физических нагрузок и вождения в течение нескольких недель.

Однако существует недостаточное количество исследований, сравнивающих эту операцию с нехирургическими методами лечения боли в спине. Единственное доступное клиническое исследование показало лишь небольшое превосходство операции над интенсивной программой физической реабилитации.

С учетом потенциальных осложнений, включая инфекции и разрыв искусственного диска, эксперты подчеркивают необходимость рассмотрения нехирургических методов лечения, таких как физическая реабилитация и когнитивно-поведенческая терапия, прежде чем принимать решение о подобной операции, сообщает Газета. Ру.

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