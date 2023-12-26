Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой

Китайский гражданин бросил свою тайскую девушку из-за того, что она забеременела девочкой. Перед этим он заявлял, что пол ребенка ему не важен, но когда узнал, что это будет дочь, прекратил общение.
Свадьба, запланированная на 9 сентября, отменилась, и тайка обратилась за защитой, требуя материальную поддержку от бывшего жениха для общего ребенка.
Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна
Несмотря на радостный момент победы, за четыре года она оказалась без денег и разочарована произошедшим.
Япония планирует создать в следующем году новую организацию под названием "Форум термоядерной энергетики"
Эта структура объединит частный сектор, правительство и научные круги с целью координации развития термоядерного синтеза. Форум будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлением ресурсами участников и предоставлением рекомендаций по правилам безопасности и технологическим стандартам.
"Сибур" расширяет производство импортозамещающего поликарбоната для автопрома
Казаньоргсинтез сообщает о двух новых марках, PC-022URС1 и PC-010URС, предназначенных для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Эти марки позволяют полностью заменить импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке.
Исследование выявило, что физическая активность может снизить расходы на медицину более чем на 70%
Исследование, проведенное Университетом Осаки и опубликованное в Journal of Transport & Health, подчеркивает важность физической активности для снижения расходов на медицину.