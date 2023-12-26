Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой

Китайский гражданин бросил свою тайскую девушку из-за того, что она забеременела девочкой. Перед этим он заявлял, что пол ребенка ему не важен, но когда узнал, что это будет дочь, прекратил общение.

Свадьба, запланированная на 9 сентября, отменилась, и тайка обратилась за защитой, требуя материальную поддержку от бывшего жениха для общего ребенка.