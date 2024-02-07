Сегодня 7 февраля, досрочные президентские выборы в Азербайджане. Всего в избирательных бюллетенях семь кандидатов. Фора у действующего президента Ильхама Алиева, который уже много лет возглавляет страну.
Президентские выборы в Нагорном Карабахе, как части Азербайджана, пройдут впервые. Там проголосуют 23 тыс. избирателей. Непризнанная республика теперь официально входит в состав Азербайджана. Эти выбора стали внеочередными, досрочными, согласно указу действующего главы государства.
Плебисцит проходит на фоне непростых отношений Азербайджана с Западом и кризисом в нефтяной отрасли — основным источником дохода бюджета страны. Однако сейчас максимальная популярность у действующего президента Ильхама Алиева, который идёт на выборы от партии "Ени Азербайджан".
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