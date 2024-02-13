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Президент Азербайджана утвержден Костинтуционным судом
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:09

Президент Азербайджана утвержден Костинтуционным судом

Сегодня Конституционный суд республики утвердил на новый семилетний срок избранного в минувшее воскресенье абсолютным большинством голосов избирателей президента Азербайджана. Ильхам Алиев заступает уже в пятый раз на президентский пост.

Сразу после выборов началось обострение ситуации на границе страны с Арменией. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, уже заявил, что Кремль встревожен ситуацией на границе и призывает к сдержанности Армению и Азербайджан.

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