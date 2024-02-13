Сегодня Конституционный суд республики утвердил на новый семилетний срок избранного в минувшее воскресенье абсолютным большинством голосов избирателей президента Азербайджана. Ильхам Алиев заступает уже в пятый раз на президентский пост.
Сразу после выборов началось обострение ситуации на границе страны с Арменией. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях.
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, уже заявил, что Кремль встревожен ситуацией на границе и призывает к сдержанности Армению и Азербайджан.
Фирма беглого российского оппозиционера в Литве убыточна
Литовская фирма Digital Duck, которая ведёт сбор криптовалютных пожертвований в пользу оппозиции России, оказалась убыточной.
Дональд Трамп пристыдил остальные страны НАТО
Трамп пригрозил 20 странам НАТО, чтобы те платили справедливую долю финансовых средств на помощь Украине.
Киркоров выступил перед ранеными в Горловке
Киркоров посетил донецкую больницу, привёз гуманитарную помощь и пообещал помощь людям, нуждающимся в протезировании.
Госдума готовится одобрить законопроект против треш-стримов
Законопроект о запрете треш-стримов (непристойные онлайн-трансляции в сети) рекомендован к принятию в Госдуме. Его инициировали депутат Артём Метелев и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.