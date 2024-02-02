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Россия должна помочь Германии с автопромом
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:28

Россия должна помочь Германии с автопромом

1 февраля уже в четвёртый раз Владимир Путин приехал в Москве на ВДНХ, где проходит масштабное полугодовое событие — выставка-форум "Россия", сообщает ТАСС.

"Они сейчас уничтожают свой автопром… Надо им как-то помочь", — сказал Владимир Путин во время посещения павильона "Сбера" на выставке. ﻿Страна, которая славилась своими техническими достижениями, основательностью и надежностью, стремительно перестаёт быть лидером в автомобилестроении.

Не только из-за того, что наша страна отказалась от немецких автомобилей, там произошел упадок производства. Общий экономический спад в этой стране стал фиксироваться после начала СВО и ввода антироссийских санкций, а также подрыва Северных потоков.

Деиндустриализация Германии и всей Европы происходит особенно явно после отказа Старого Света от российских энергоносителей и перехода на дорогостоящий сжиженный газ из США. Также свой негативный вклад вносит альтернативная энергетика. Стоимость 1 единицы установленной мощности ветроагрегата достаточно высока, однако нестабильность таких сетей и другие факторы ставят под удар надежность объединенной энергосистемы всей Европы, из которой "выключают" методично базовые мощности — АЭС и другие электростанции на ископаемом топливе под экологическими предлогами.

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