Вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров сообщил о перспективах снижения цен на автомобили в России. Увы, по словам эксперта, рассчитывать на убедительные скидки россиянам не стоит.

- Какие-то акции, типа зимней резины в подарок и тому подобные несущественные вещи могут быть, - рассказал Осетров. - Но не снижение цен, условно, с пяти до четырех миллионов рублей.

Проблема в том, считает эксперт, что у продавцов сейчас нет какой-либо возможности снижать свои ставки. Им требуется оплачивать расходы на траспортировку, налоги и таможню - все это закладывается в стоимость автомобиля и не может быть вычтено.