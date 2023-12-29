Траты россиян на подержанные автомобили снизились третий месяц подряд

Согласно совместному исследованию "Открытие авто" и агентства "Автостат", траты россиян на подержанные автомобили снижаются уже третий месяц подряд. В ноябре 2023 года затраты составили 490 млрд рублей, что на 5,6% меньше, чем в октябре того же года. В то время как в конце осени общие затраты на покупку подержанных машин превысили 488,8 млрд рублей.
Авторы исследования отмечают, что финансовая емкость вторичного рынка снижается третий месяц подряд и впервые за пять месяцев упала ниже 500 млрд рублей. Несмотря на это, затраты россиян на подержанные автомобили за 11 месяцев 2023 года достигли рекордных 5,33 трлн рублей, превышая предыдущий показатель в 4,25 трлн рублей.
Большая часть средств направлена на покупку автомобилей возрастом 10 лет и старше, составляя 39,2% от общей суммы в ноябре. Вместе с тем, доля более новых автомобилей (до 5 лет) исчисляется в 31,8%. Затраты на автомобили российских марок в ноябре составили 41,8 млрд рублей, увеличив долю до 8,6%, в то время как затраты на европейские и японские марки снизились.
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