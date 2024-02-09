Водители и представители острасли рассказали о сложностях с поставками запчастей для китайских автомобилей. Время ожидания нужной детали может составлять от трех до пяти месяцев.
- Китайские бренды только начали свое развитие на российском рынке, поэтому склады запчастей под автомобили еще формируются, - сообщил руководитель станций кузовного ремонта сети Ярослав Кукарин. - Для позиций "под заказ" пока не настроена логистика. Многие детали купить сложно, дорого и долго.
Его поддержал и член правления Союза автосервисов Илья Плисов, подчеркнув, что особая линия - это те детали, коорые невозможно отправить самолетом, такие как КПП или задние крылья. Водители "выкручиваются" как могут - ищут необходимое на автомобильных разборах или заказывают через знакомых, у которых есть возможность привезти необходимую деталь.
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