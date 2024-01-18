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Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:39

Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину

Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн в интервью изданию die Presse обозначил свои опасения по поводу продолжения поставок российского газа. Сейчас голубое топливо идет через Украину, а из-за конфликта транспортировка может быть ограничена.

- Мы считаем, что существует большой риск, - подчеркнул Штерн. - компаниям в России и на Украине придется подписать новый контракт на газопровод в конце 2024 года. Мы застраховались путем диверсификации. Мы готовы.

Несмотря на то, что в Австрии уже заявляли о том, что покупать газ у РФ «неприятно с точки зрения морали», зависимость от российского топлива остается достаточно высокой.

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