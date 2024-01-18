Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн в интервью изданию die Presse обозначил свои опасения по поводу продолжения поставок российского газа. Сейчас голубое топливо идет через Украину, а из-за конфликта транспортировка может быть ограничена.

- Мы считаем, что существует большой риск, - подчеркнул Штерн. - компаниям в России и на Украине придется подписать новый контракт на газопровод в конце 2024 года. Мы застраховались путем диверсификации. Мы готовы.

Несмотря на то, что в Австрии уже заявляли о том, что покупать газ у РФ «неприятно с точки зрения морали», зависимость от российского топлива остается достаточно высокой.