Российское гражданство попросил пасынок Александра Сырского, которого зовут Иван. Он сделал это заявление в Сиднее возле посольства России, где сейчас идет голосование на выборах президента РФ, сообщает РИА "Новости".
Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ сделал это заявление мультимедийному агентству Ruptly. Он выразил сожаление, что не может сейчас голосовать и просит Владимира Путина сделать его гражданином нашей страны.
По данным СМИ, главком ВСУ Александра Сырский, который сменил по указу главы Украины Валерия Залужного, родом из Владимирской области России и в нашей же стране живут его родственники.
Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь
Желающие отдать голос на выборах Президента РФ, выстроились в большую очередь перед посольством.
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