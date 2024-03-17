Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 91,87
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 99,9718
Пасынок Сырского попросил Путина дать ему гражданство России
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:06

Пасынок Сырского попросил Путина дать ему гражданство России

Российское гражданство попросил пасынок Александра Сырского, которого зовут Иван. Он сделал это заявление в Сиднее возле посольства России, где сейчас идет голосование на выборах президента РФ, сообщает РИА "Новости".

Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ сделал это заявление мультимедийному агентству Ruptly. Он выразил сожаление, что не может сейчас голосовать и просит Владимира Путина сделать его гражданином нашей страны.

По данным СМИ, главком ВСУ Александра Сырский, который сменил по указу главы Украины Валерия Залужного, родом из Владимирской области России и в нашей же стране живут его родственники.

Мир

Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь

Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь

Желающие отдать голос на выборах Президента РФ, выстроились в большую очередь перед посольством.

Читать полностью
Мир увидел трейлер боевика

Мир увидел трейлер боевика "Атлас"

В трейлере фантастического боевика "Атлас" представлен эффектный спектакль с впечатляющими спецэффектами.

Читать полностью

Общество

Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны

Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны

Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.

Читать полностью
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее

Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее

Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.

Читать полностью

Новости