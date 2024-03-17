Российское гражданство попросил пасынок Александра Сырского, которого зовут Иван. Он сделал это заявление в Сиднее возле посольства России, где сейчас идет голосование на выборах президента РФ, сообщает РИА "Новости".

Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ сделал это заявление мультимедийному агентству Ruptly. Он выразил сожаление, что не может сейчас голосовать и просит Владимира Путина сделать его гражданином нашей страны.

По данным СМИ, главком ВСУ Александра Сырский, который сменил по указу главы Украины Валерия Залужного, родом из Владимирской области России и в нашей же стране живут его родственники.