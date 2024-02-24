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Освобождение Авдеевки помогло отбросить ВСУ на десять километров от поселения
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:32

Освобождение Авдеевки помогло отбросить ВСУ на десять километров от поселения

Генерал-полковник Андрей Мордвичев в своем докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу рассказал о достижениях российской армии во время взятия Авдеевки. Бойцы сумели отброить ВСУ на десять километров, сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

- В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров, - пишут представители ведомства.

На этом бои не заканчиваются, наступление в зоне спецоперации продолжается в разных направлениях, подчеркнул Мордвичев. Напомним, что жители Авдеевки уже начали получать российские паспорта.

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