Генерал-полковник Андрей Мордвичев в своем докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу рассказал о достижениях российской армии во время взятия Авдеевки. Бойцы сумели отброить ВСУ на десять километров, сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

- В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров, - пишут представители ведомства.

На этом бои не заканчиваются, наступление в зоне спецоперации продолжается в разных направлениях, подчеркнул Мордвичев. Напомним, что жители Авдеевки уже начали получать российские паспорта.