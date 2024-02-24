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Жители Авдеевки получили свои первые российские паспорта
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:15

Жители Авдеевки получили свои первые российские паспорта

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что жители Авдеевки начали получать паспорта граждан России. Прием заявления начался в четверг, 22 февраля, а выдача состоялась уже через несколько дней.

- Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки, - подчеркнул чиновник в своем сообщении на личном Телеграм-канале. - Поздравляем.

Помощь с оформлением документов осуществляют сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. В случае, если документы были повреждены или утрачены, проводится специальная процедура установления личности.

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