Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что жители Авдеевки начали получать паспорта граждан России. Прием заявления начался в четверг, 22 февраля, а выдача состоялась уже через несколько дней.
- Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки, - подчеркнул чиновник в своем сообщении на личном Телеграм-канале. - Поздравляем.
Помощь с оформлением документов осуществляют сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. В случае, если документы были повреждены или утрачены, проводится специальная процедура установления личности.
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