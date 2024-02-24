Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что жители Авдеевки начали получать паспорта граждан России. Прием заявления начался в четверг, 22 февраля, а выдача состоялась уже через несколько дней.

- Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки, - подчеркнул чиновник в своем сообщении на личном Телеграм-канале. - Поздравляем.

Помощь с оформлением документов осуществляют сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. В случае, если документы были повреждены или утрачены, проводится специальная процедура установления личности.