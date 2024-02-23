Стало известно, кто показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

Карлос Сайнс-младший, пилот "Феррари", обогнал всех участников во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне, установив лучшее время среди всех участников. Сайнс проехал 84 круга и записал время 1 минута 29,921 секунды.
Вторым по результатам тестов стал пилот "Ред Булл" Серхио Перес, отставая на 0,758 секунды. Третье место занял Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Тесты проходили с 21 по 23 февраля, перед первым этапом чемпионата мира с 29 февраля по 2 марта, который также пройдет в Бахрейне, сообщает РИА Новости.
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