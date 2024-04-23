Исследование компании "Ромир" показало, что доверие россиян к китайским автомобилям все еще значительно ниже, чем к европейским маркам. Несмотря на это, доля китайских автомобилей на российском рынке значительно выросла, составив более половины всех продаж новых автомобилей в 2023 году. Исследование также выявило, что лишь некоторые китайские бренды приближаются к уровню знания и доверия, сопоставимому с европейскими и другими массовыми марками.
Основная причина, по которой россияне не рассматривают китайские автомобили как надежные, связана с отсутствием опыта их долгосрочной эксплуатации. Это является главным барьером при принятии решения о покупке для 39% респондентов. Однако, также существуют опасения относительно долгосрочной работы официальных дилеров (27%), качества изготовления кузова (26%) и ликвидности на вторичном рынке (25%).
Аналитики отмечают, что китайским производителям и дилерам автомобилей предстоит преодолевать ряд препятствий для завоевания доверия российских потребителей. Это включает в себя лучшее понимание целевой аудитории, эффективную коммуникацию и развенчание негативных мифов, которые могут повлиять на успешные продажи китайских автомобилей в России.
Исследование проводилось методом онлайн-интервью в январе-феврале 2024 года с участием 1600 человек, сообщает За Рулем.
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