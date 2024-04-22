Автодилеры в России планируют создать онлайн-платформу под названием "Платформа РОАД b2b" для торговли машинами между собой. Это аукционная площадка, предназначенная исключительно для дилеров, где они смогут приобретать как новые, так и подержанные автомобили, а также битые машины. Поиск автомобилей будет осуществляться по различным характеристикам, включая марку, модель, цвет и регион.
Размещение объявлений на платформе будет платным, с ценой от 500 до 1000 рублей. Ожидается, что в первом этапе в аукционах примут участие около 150 тысяч машин. Физическим лицам доступ к платформе будет закрыт.
Эта инициатива отражает подъем на российском авторынке после нестабильных лет. В марте наблюдается увеличение числа зарегистрированных автомобилей, в том числе китайских брендов, но ожидается, что конкуренция сократит разнообразие марок из Китая в будущем, сообщает Motor.
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