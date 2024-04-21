Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса. Хотя конкретные бренды не указаны, предполагается, что покупатели выбирали известные мировые марки, такие как BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие.
В марте 2024 года не только премиальные бренды привлекали внимание россиян. Китайские производители также показали значительный прорыв на российском рынке. Всего за прошлый месяц было продано 84,1 тыс. автомобилей китайских марок на общую сумму 308,5 млрд рублей. Это стало новым рекордом продаж китайских автомобилей в России. Таким образом, российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать рост и разнообразие предложений, удовлетворяя различные потребности покупателей, сообщает За Рулем.
Китай стал лидером по мировым продажам автомобилей
В марте 2024 года мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей продемонстрировал рост на 1,9%, достигнув 8,026 млн единиц. За первый квартал объем продаж увеличился на 4,4%, достигнув 20,762 млн единиц.
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