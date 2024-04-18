За первый квартал 2024 года в Петербурге зарегистрирован рекордный рост продаж автомобилей, который достиг 17 826 единиц, что на 73% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В марте продажи составили 8163 автомобиля, показав лучший результат за последние два года. Самыми популярными марками стали Geely, Haval и LADA, с разницей в продажах между первым и третьим местом всего в 55 единиц. LADA Granta, LADA Niva, и Geely Monjaro стали лидерами по отдельным моделям.

Рост рынка поддерживают государственные меры, программы стимулирования продаж и высокая доступность автомобилей с различными комплектациями. В это же время рынок подержанных автомобилей также растёт, достигнув более полумиллиона единиц в марте, что на четверть выше, чем в январе и феврале 2024 года, сообщает Dp.Ru.