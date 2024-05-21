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Специалист Пономарев: проточка тормозных дисков улучшает эффективность торможения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:26

Специалист Пономарев: проточка тормозных дисков улучшает эффективность торможения

Россиянам порекомендовали проводить проточку тормозных дисков не только при наличии дефектов, но и во время обычной замены тормозных колодок. Сергей Пономарев, технический тренер сети автосервисов Fit Service, объяснил, что проточка помогает удалить накатанный слой и мелкие неровности с дисков, что улучшает эффективность торможения и ускоряет процесс притирки новых колодок.

Проточка также считается экономичным вариантом, не влияющим на функциональность автомобиля, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Vivan755 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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