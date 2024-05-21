Россиянам порекомендовали проводить проточку тормозных дисков не только при наличии дефектов, но и во время обычной замены тормозных колодок. Сергей Пономарев, технический тренер сети автосервисов Fit Service, объяснил, что проточка помогает удалить накатанный слой и мелкие неровности с дисков, что улучшает эффективность торможения и ускоряет процесс притирки новых колодок.

Проточка также считается экономичным вариантом, не влияющим на функциональность автомобиля, сообщает Газета.Ру.

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