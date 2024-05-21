Издание Politico опубликовало материал, в котором сообщается, что некоторые американские чиновники и члены администрации американского президента Джо Байдена всерьез опасаются за дальнейшие действия Ирана в связи со смертью своего лидера.

Американские власти боятся того, что Иран может обвинить США или Израиль в проведении диверсионных действий, приведших к гибели иранского президента Эбрахима Раиси. США ожидают, что если обвинения с иранской стороны все-таки последуют, то это приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 19 мая президент Раиси разбился на вертолете, официальная причина - технические сбои и неудачная посадка.

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