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Politico: США опасаются, что Иран обвинит их в диверсионных действиях и убийстве Раиси
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:36

Politico: США опасаются, что Иран обвинит их в диверсионных действиях и убийстве Раиси

Издание Politico опубликовало материал, в котором сообщается, что некоторые американские чиновники и члены администрации американского президента Джо Байдена всерьез опасаются за дальнейшие действия Ирана в связи со смертью своего лидера.

Американские власти боятся того, что Иран может обвинить США или Израиль в проведении диверсионных действий, приведших к гибели иранского президента Эбрахима Раиси. США ожидают, что если обвинения с иранской стороны все-таки последуют, то это приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 19 мая президент Раиси разбился на вертолете, официальная причина - технические сбои и неудачная посадка.

Фото:duma.gov.ru /duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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