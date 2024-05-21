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ГИБДД: в ночное время водителей чаще всего штрафуют за выключенный дальний свет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:47

ГИБДД: в ночное время водителей чаще всего штрафуют за выключенный дальний свет

В ГИБДД указали на наиболее частые нарушения правил дорожного движения, за которые штрафуют водителей ночью. Основные проблемы связаны с использованием световых приборов: необходимость включать ближний свет в темное время суток, что часто забывают делать в хорошо освещенных городах, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Также важно следить за чистотой фар и не использовать дальний свет в населенных пунктах. Дополнительно, за перегоревшую лампочку подсветки номерного знака также предусмотрен штраф, сообщает Njcar.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Jimena321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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