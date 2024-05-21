В ГИБДД указали на наиболее частые нарушения правил дорожного движения, за которые штрафуют водителей ночью. Основные проблемы связаны с использованием световых приборов: необходимость включать ближний свет в темное время суток, что часто забывают делать в хорошо освещенных городах, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Также важно следить за чистотой фар и не использовать дальний свет в населенных пунктах. Дополнительно, за перегоревшую лампочку подсветки номерного знака также предусмотрен штраф, сообщает Njcar.Ru.

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