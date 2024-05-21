В ГИБДД указали на наиболее частые нарушения правил дорожного движения, за которые штрафуют водителей ночью. Основные проблемы связаны с использованием световых приборов: необходимость включать ближний свет в темное время суток, что часто забывают делать в хорошо освещенных городах, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей.
Также важно следить за чистотой фар и не использовать дальний свет в населенных пунктах. Дополнительно, за перегоревшую лампочку подсветки номерного знака также предусмотрен штраф, сообщает Njcar.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Jimena321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Зеленский через истерику призывает поддержать его формулу мира
В ходе обсуждения "мирной конференции" в Швейцарии с иностранными дипломатами в Киеве, Владимир Зеленский с азартом настаивал на утверждении своей "концепции мира", по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выступившего на пресс-конференции после Совещания министров иностранных дел ШОС в Казахстане.
РБК: у первой леди Сирии диагностировали лейкемию
Жене президента Сирийской республике Асме Асад вновь поставили онкологический диагноз, сообщают мировые СМИ. В 2018-м у первой леди обнаружили рак груди, и спустя год новообразование удалили, сейчас диагностирована лейкемия.
Эндокринолог Балашова ответила пытавшимся похудеть за две недели до лета фразой "больших успехов не достигнут"
Россияне, пытавшиеся похудеть к лету за две недели до начала сезона, выбрали хорошую тактику, но, к сожалению, больших результатов они не добьются. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Вернадского Наталья Балашова.
Россия и Турция совместно разработали линейку продуктов активного долголетия
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили о сотрудничестве с Газиантепским университетом в Турции в области биоинженерии, начиная с 2023 года.