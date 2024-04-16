Глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов заявил, что китайские автопроизводители активно конкурируют на российском рынке, предлагая значительные скидки и толкая компанию в низкодоходный сегмент. Он отметил, что китайцы оперируют в более маржинальном сегменте, что позволяет им генерировать большую прибыль при меньшем объеме продаж.
Эта ситуация привела к уменьшению доли выручки АВТОВАЗа на рынке новых автомобилей в России до менее 10%. Соколов также отметил, что объемы продаж некоторых китайских производителей уже превышают показатели АВТОВАЗа в денежном выражении. Эта тенденция вызывает обеспокоенность в компании, несмотря на то, что их доля по количеству продаж составляет около 30%, сообщает За Рулем.
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