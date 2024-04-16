Первый электромобиль бренда, Амберавто А5, был анонсирован в феврале 2024 года. Он представляет собой седан с запасом хода до 520 км и электродвигателем мощностью 160 л. с.

Производство осуществляется в сотрудничестве с иностранным партнером. На первом этапе производства будет использоваться сваренный и окрашенный кузов с частичной локализацией компонентов первого уровня, с последующим планом на локализацию производства ключевых компонентов.

Для реализации проекта заключены инвестиционные контракты с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области на создание производственного кластера из 12 заводов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Однако требуется доработка технологических аспектов и совершенствование модели, сообщает За Рулем.