Российские водители выразили свои мечты о будущем автомобилестроения через опрос, проведенный страховой компанией "Росгосстрах". Наиболее популярными фантастическими опциями, за которыми горят сердца автолюбителей, оказались дистанционный запуск и возможность превращения автомобиля в лодку, согласно 30% и 22% опрошенных соответственно. Другие желаемые опции включают возможность полета (17%), автоматическую мойку (14%) и смену цвета (9%).

Среди существующих опций наиболее востребованными оказались "зимний пакет" с подогревом сидений, руля и стекол, а также подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов, согласно 40%, 30% и 27% соответственно.

Большинство россиян, судя по опросу, предпочитают приобретать автомобили с пробегом, средняя сумма, которую они готовы потратить, составляет 556 тысяч рублей, сообщает Motor.