В России правительство приняло решение о создании особых условий для производителей гибридных автомобилей, с целью поддержки и стимулирования производства экологически более безопасных транспортных средств. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 2.0 для производителей гибридов. Эта инициатива направлена на развитие технологий производства гибридных машин, включая использование электродвигателей вместе с двигателями внутреннего сгорания.

СПИК — это инструмент, предназначенный для стимулирования инвестиций в промышленное производство, введенный в 2015 году. В новом формате он начал действовать в конце 2020 года. Заключая такой контракт, производитель получает возможность привлечь крупные инвестиции на разработку и производство конкурентоспособной отечественной продукции. Государство, в свою очередь, обеспечивает выгодные и стабильные условия для вложений, включая льготы. Срок действия контракта может достигать 15 лет, а при вложениях более 50 миллиардов рублей — до 20 лет.

Производитель Haval, единственный китайский производитель, имеющий собственный завод в России, планирует увеличить производство в текущем году на треть, заключив СПИК с Минпромторгом в 2020 году, сообщает Motor.