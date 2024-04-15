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В России планируется создание особых условий для производителей гибридных машин
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

В России планируется создание особых условий для производителей гибридных машин

В России правительство приняло решение о создании особых условий для производителей гибридных автомобилей, с целью поддержки и стимулирования производства экологически более безопасных транспортных средств. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 2.0 для производителей гибридов. Эта инициатива направлена на развитие технологий производства гибридных машин, включая использование электродвигателей вместе с двигателями внутреннего сгорания.

СПИК — это инструмент, предназначенный для стимулирования инвестиций в промышленное производство, введенный в 2015 году. В новом формате он начал действовать в конце 2020 года. Заключая такой контракт, производитель получает возможность привлечь крупные инвестиции на разработку и производство конкурентоспособной отечественной продукции. Государство, в свою очередь, обеспечивает выгодные и стабильные условия для вложений, включая льготы. Срок действия контракта может достигать 15 лет, а при вложениях более 50 миллиардов рублей — до 20 лет.

Производитель Haval, единственный китайский производитель, имеющий собственный завод в России, планирует увеличить производство в текущем году на треть, заключив СПИК с Минпромторгом в 2020 году, сообщает Motor.

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