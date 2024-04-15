В марте 2024 года спрос на б/у автомобили в России сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, хотя предложение увеличилось. Объявлений о продажах стало больше, но спрос не растет из-за охлаждения рынка.
Цены на подержанные автомобили немного снизились, но остаются выше, чем год назад.
В апреле число объявлений продолжило расти, частично из-за увеличения продаж новых автомобилей. Наибольший спрос на подержанные машины наблюдается в сегменте относительно новых автомобилей стоимостью от двух до четырех миллионов рублей. Средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась в марте, но в апреле осталась примерно на том же уровне, сообщает Motor.
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