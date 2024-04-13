Эксперт по автомобилям Егор Васильев предупредил о ненадежности некоторых подержанных автомобилей с механической коробкой передач (МКП). Особенно рискованной покупкой являются переднеприводные модели Lada, включая ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114 и Lada Priora.

Проблемы связаны с неправильным алгоритмом переключения и низким качеством компонентов коробки передач. Быстрые переключения могут вызывать износ синхронизаторов и повреждения зубьев на муфтах и шестернях, что приводит к скрежету и самопроизвольному выбиванию передач. Потенциальным покупателям рекомендуется избегать этих моделей из-за их ненадежности и высокого риска поломок, сообщает За Рулем.