Эксперт по автомобилям Егор Васильев предупредил о ненадежности некоторых подержанных автомобилей с механической коробкой передач (МКП). Особенно рискованной покупкой являются переднеприводные модели Lada, включая ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114 и Lada Priora.
Проблемы связаны с неправильным алгоритмом переключения и низким качеством компонентов коробки передач. Быстрые переключения могут вызывать износ синхронизаторов и повреждения зубьев на муфтах и шестернях, что приводит к скрежету и самопроизвольному выбиванию передач. Потенциальным покупателям рекомендуется избегать этих моделей из-за их ненадежности и высокого риска поломок, сообщает За Рулем.
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