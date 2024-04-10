Водителям рекомендуется тщательно проверить состояние новых шин, обратив внимание на давление, протектор, боковые стороны и вентили.
Использование домкрата может привести к повреждению порогов автомобиля, поэтому необходимо использовать поддоны и правильно поднимать машину.
В случае поломки домкрата следует применить другой и не подставлять под него руки. После снятия старых шин необходимо проверить состояние подвески, тормозов и рулевого управления. Использование динамометрического ключа при затягивании болтов колес поможет избежать их перетяжки или поломки. После смены шин также важно проверить балансировку колес, сообщает Газета.Ру.
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