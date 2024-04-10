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Автовладельцам рассказали как поменять зимнюю резину
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:10

Автовладельцам рассказали как поменять зимнюю резину

Водителям рекомендуется тщательно проверить состояние новых шин, обратив внимание на давление, протектор, боковые стороны и вентили.

Использование домкрата может привести к повреждению порогов автомобиля, поэтому необходимо использовать поддоны и правильно поднимать машину.

В случае поломки домкрата следует применить другой и не подставлять под него руки. После снятия старых шин необходимо проверить состояние подвески, тормозов и рулевого управления. Использование динамометрического ключа при затягивании болтов колес поможет избежать их перетяжки или поломки. После смены шин также важно проверить балансировку колес, сообщает Газета.Ру.

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