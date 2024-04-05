Количество моделей в списке на 2024 год составило 512, что превышает предыдущие 449. Понятие "роскошности" теперь распространяется не только на премиальные автомобили мировых брендов, но и на китайские модели Voyah, Zeekr и Hongqi.
Согласно новым правилам, введенным с 2022 года, под налогообложение попадают автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Для определенных категорий автомобилей действует повышающий коэффициент, равный 3, в частности, для тех, что оцениваются от 10 до 15 миллионов рублей и имеют возраст до 10 лет. Также облагаются этим налогом автомобили стоимостью более 15 миллионов рублей, выпущенные не более 20 лет назад, сообщает 5koleso.Ru.
"По глупости Байдена" может начаться третья мировая война, считает Илон Маск
Илон Маск считает крайне опасным риск начала третьей мировой войны по глупости президента США Джо Байдена.
Против депутата Бундестага Генпрокуратура Мюнхена ведёт предварительное расследование о связях с Россией
Депутат требует доказательств своей вины. Чем это всё грозит ему, представители ведомства пока не уточняют.
Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления
Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах
В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.