Количество моделей в списке на 2024 год составило 512, что превышает предыдущие 449. Понятие "роскошности" теперь распространяется не только на премиальные автомобили мировых брендов, но и на китайские модели Voyah, Zeekr и Hongqi.

Согласно новым правилам, введенным с 2022 года, под налогообложение попадают автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Для определенных категорий автомобилей действует повышающий коэффициент, равный 3, в частности, для тех, что оцениваются от 10 до 15 миллионов рублей и имеют возраст до 10 лет. Также облагаются этим налогом автомобили стоимостью более 15 миллионов рублей, выпущенные не более 20 лет назад, сообщает 5koleso.Ru.