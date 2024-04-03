Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.

Хотя качество подвески китайских машин не соответствует европейским стандартам, марки такие как Chery, Haval и Great Wall становятся популярными в России из-за улучшения отделки салона, мультимедийных систем и краш-тестов.

Однако, некоторые эксперты высказывают сомнения в долгосрочном качестве и надежности этих марок.

BYD выделяется своими электромобилями, технологиями и собственным производством батарей, но его дизайн может не найти отклика на российском рынке. Китайские автомобили, в том числе и электромобили, представлены на российском рынке, но они пока не пользуются широким спросом из-за недостаточной развитости инфраструктуры для электромобилей, сообщает Российская Газета.

Мир

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.

Читать полностью
Apple не собирается покидать европейский рынок

Apple не собирается покидать европейский рынок

Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.

Читать полностью
Эксперт Раджан сообщил, что гликемический индекс хлеба снижает его заморозка и поджаривание

Эксперт Раджан сообщил, что гликемический индекс хлеба снижает его заморозка и поджаривание

Доктор Каран Раджан, эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, утверждает, что замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба существенно снижает его гликемический индекс, способность увеличивать уровень сахара в крови.

Читать полностью

Новости