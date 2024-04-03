Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.

Хотя качество подвески китайских машин не соответствует европейским стандартам, марки такие как Chery, Haval и Great Wall становятся популярными в России из-за улучшения отделки салона, мультимедийных систем и краш-тестов.

Однако, некоторые эксперты высказывают сомнения в долгосрочном качестве и надежности этих марок.

BYD выделяется своими электромобилями, технологиями и собственным производством батарей, но его дизайн может не найти отклика на российском рынке. Китайские автомобили, в том числе и электромобили, представлены на российском рынке, но они пока не пользуются широким спросом из-за недостаточной развитости инфраструктуры для электромобилей, сообщает Российская Газета.