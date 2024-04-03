Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.
Хотя качество подвески китайских машин не соответствует европейским стандартам, марки такие как Chery, Haval и Great Wall становятся популярными в России из-за улучшения отделки салона, мультимедийных систем и краш-тестов.
Однако, некоторые эксперты высказывают сомнения в долгосрочном качестве и надежности этих марок.
BYD выделяется своими электромобилями, технологиями и собственным производством батарей, но его дизайн может не найти отклика на российском рынке. Китайские автомобили, в том числе и электромобили, представлены на российском рынке, но они пока не пользуются широким спросом из-за недостаточной развитости инфраструктуры для электромобилей, сообщает Российская Газета.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.
Эксперт Раджан сообщил, что гликемический индекс хлеба снижает его заморозка и поджаривание
Доктор Каран Раджан, эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, утверждает, что замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба существенно снижает его гликемический индекс, способность увеличивать уровень сахара в крови.