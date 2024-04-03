Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года выросли на 74%

Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 достигли отметки в 391,9 тыс. единиц.

Этот рост объясняется увеличением спроса как на отечественные, так и на импортные автомобили. В сегменте легковых автомобилей продажи увеличились на 86%, достигнув 328,9 тыс. единиц, а в сегменте легких коммерческих автомобилей на 55%, до 28,8 тыс. единиц.

Рынок грузовиков и автобусов также показал положительную динамику, с увеличением на 10% и 18% соответственно. Значительный рост продаж наблюдается также в сегменте электромобилей, где объемы выросли на 265% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте 2024 года продажи новых автомобилей продолжили свой рост, увеличившись на 88% по сравнению с мартом 2023 года, достигнув общего объема в 170,6 тыс. единиц, сообщает ТАСС.